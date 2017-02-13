«تقنية جدة» تُدرب 75 منتسباً لأمن المنشآت على تطبيقات الحاسب (صور)

تواصل – جدة:

دشّنت الكلية التقنية بمحافظة جدة، برامج الدورات التدريبية التخصصية المسائية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي، والاتصالات الإدارية، والإدارة المكتبية الحديثة، لـ75 ضابطاً، وصف ضابط، وأفراد من منسوبي قوات أمن المنشآت والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الكلية على تقديم كافة إمكاناتها التقنية والبشرية تجاه كافة قطاعات الأعمال ضمن برامج تدريبية احترافية مشيراً إلى أن عقد هذه الدورات جاء بالتنسيق مع قوات أمن المنشآت.

وقال السريعي ‘‘إن البرنامج سوف يستمر 3 أشهر خلال الفترة المسائية، كما أن الدعم مستمر وتوسيع النطاق من خلال خطة متكاملة موجهة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة نظراً للإقبال المتسارع.