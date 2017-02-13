 «أرامكو» توقّع عقداً مع «نورث هواجين» الصينية لتوريد الخام | صحيفة تواصل الالكترونية

«أرامكو» توقّع عقداً مع «نورث هواجين» الصينية لتوريد الخام

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«أرامكو» توقّع عقداً مع «نورث هواجين» الصينية لتوريد الخام

تواصل – وكالات:

وقّعت شركة ‘‘أرامكو‘‘ اليوم، عقداً مع شركة ‘‘نورث هواجين‘‘ للصناعات الكيميائية الصينية، لتوريد الخام في 2017م، وهو العقد الأول من نوعه بين الرشكة السعودية العملاقة والشركة الصينية.

وقال مصدر ‘‘إن أرامكو ستورد الخام العربي الخفيف فائق الجودة لهواجين، بما يسمح لشركة التكرير الصينية التي تسيطر عليها الدولة، بإنتاج‏ المزيد من النفتا لإنتاج‏ البتروكيماويات‘‘ بحسب ‘‘رويترز‘‘‘.

يأتي هذا العقد، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة استعادة مكانتها كأكبر مورد للخام، إلى آسيا ثاني أكبر مستهلك في العالم هذا العام، بعدما خسرت السعودية تلك المكانة لصالح روسيا في 2016.

 

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