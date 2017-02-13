 سلاح طبيعي.. العسل الأبيض لمحاربة الهالات السوداء | صحيفة تواصل الالكترونية

سلاح طبيعي.. العسل الأبيض لمحاربة الهالات السوداء

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سلاح طبيعي.. العسل الأبيض لمحاربة الهالات السوداء

تواصل – وكالات:

قال باحثون لمجلة ‘‘بريجيت‘‘ الألمانية المهتمة بالشؤون الصحية: ‘‘إن العسل الأبيض يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الهالات السوداء‘‘ موضحين أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام العسل الأبيض الطبيعي، وليس الذي يباع في السوبر ماركت.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمجلة، فإن العسل الأبيض الطبيعي غني بالفيتامينات C وB2 وB6 وكذلك مادة النياسين، والتي يتسبب نقصها في ظهور الهالات السوداء.

كما يعمل العسل الأبيض، على ترطيب البشرة بفضل محتواه العالي من السكر، ما يساعد على اختفاء التجاعيد حول العين ويمنحها مظهرا ساطعا ومشرقا، وللاستفادة من مزاياه ينبغي وضعه تحت العين لمدة 10 دقائق على الأقل.

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