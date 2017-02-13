استقبال طلبات الراغبين في برامج الدراسات العليا بجامعة نجران

تواصل – نجران:

بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، أمس، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بثمانية برامج تخصصية للدراسات العليا ‘‘الماجستير‘‘ للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 / 1439هـ، وتستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

وأوضحت الجامعة، أن برامج الماجستير المتاحة تشمل تخصصات الفقه ‘‘للطلاب فقط‘‘ والتربية الخاصة ‘‘للطلاب والطالبات‘‘ والمناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات ورياض الأطفال ‘‘للطالبات فقط‘‘.

وتشمل التخصصات المتاحة اللغة الانجليزية التطبيقي متاح فقط ‘‘للطالبات‘‘، وتخصص الرياضيات ‘‘للطالبات‘‘، والفيزياء المواد المتقدمة ‘‘للطلاب فقط‘‘ وإدارة الأعمال ‘‘للطلاب والطالبات‘‘.

واشترطت على الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، أن يكون المتقدم سعوديًا، وحاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا، إذا كان من غير المواطنين، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعه سعودية، أو من جامعه معترف بها، بتقدير عام جيد جداً فأعلى، وكذلك حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً، كما يجب حصوله على تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وإحضار موافقة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان موظفاً.