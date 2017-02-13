نائب أمريكي يطالب بتعيين طبيب نفسي لـ«ترامب»

تواصل – وكالات:

أعلن النائب الديمقراطى ‘‘تيد ليو‘‘ أنه سيقدم إلى الكونجرس مشروع قانون يلزم البيت الأبيض، بتوظيف طبيب نفسي للرئيس الأمريكي، بسبب القلق الذي ينتابه وآخرون حول الصحة العقلية لدونالد ترامب.

وقال ليو: ‘‘إن ترامب يعاني من مشاكل في صحته العقلية، وبالتالي أنظر إلى هذه القضية انطلاقاً من السؤال ما هو الطريق الأفضل لمعالجة رئيس الولايات المتحدة حال ظهور مشاكل متعلقة بصحته العقلية؟‘‘، بحسب ‘‘روسيا اليوم‘‘.

وأشار إلى أن الكونجرس تبنى عام 1928 قانوناً ألزم البيت الأبيض بتعيين طبيب عام (غير أخصائي) فيه، وكان من المفترض أن يشمل بنداً يقضي أيضا بتوظيف طبيب نفسي، لكن الأمر تعطل بسبب ربطه حينها بالمرض العقلي.

وشدد ليو، على أننا نعيش في القرن الـ21، والصحة النفسية تساوي في أهميتها الصحة البدنية، مضيفاً أن الرئيس بطبيعة ضغط العمل يحتاج من يراقب صحته العقلية.

ولفت النائب الديمقراطي، إلى أنه يشعر بقلق من التصرفات الغريبة للرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن النقطة المثيرة للقلق الأكبر تتمثل في أن ترامب منفصل تماماً عن الواقع.