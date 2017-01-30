 «تنفيذ جدة» تُلزم رئيس غرفة تجارية بدفع 80 مليون ريال لمواطن | صحيفة تواصل الالكترونية

«تنفيذ جدة» تُلزم رئيس غرفة تجارية بدفع 80 مليون ريال لمواطن

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«تنفيذ جدة» تُلزم رئيس غرفة تجارية بدفع 80 مليون ريال لمواطن

 

تواصل- جدة:

قضت محكمة التنفيذ في محافظة جدة بإلزام رئيس غرفة تجارية بدفع مبلغ يصل إلى (80) مليون ريال لصالح مواطن.

وقالت مصادر: ‘‘إن المحكمة، أبلغت رئيس الغرفة بخطاب يتضمن ضرورة دفع المبلغ المبني على حكم قضائي لصالح المواطن، في قضية عمولات عقارية، حيث تضمن الخطاب إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من امتناع المنفذ ضده وفقاً لمواد نظام التنفيذ‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأرجأت محكمة التنفيذ إجراءات التنفيذية بحق رئيس الغرفة، بعد أن تقدم محاموه بدعوى منازعة تنفيذ، حيث تم الاعتراض على بعض النقاط الشكلية في القضية، وتمت مخاطبة قاضي التنفيذ الذي أصدر الحكم للنظر في المنازعة، وإصدار القرار النهائي في القضية.

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