 «الصحة»: أكثر من 16 ألف حالة استقبلتها مستشفيات الشرقية عبر «إحالتي» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: أكثر من 16 ألف حالة استقبلتها مستشفيات الشرقية عبر «إحالتي»

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«الصحة»: أكثر من 16 ألف حالة استقبلتها مستشفيات الشرقية عبر «إحالتي»

تواصل- خالد العبد الله:

قالت وزارة الصحة، ‘‘إن المستشفيات الحكومية في المنطقة الشرقية استقبلت عبر برنامج ‘‘إحالتي‘‘ خلال العام الماضي 16193 حالة بينها 658 حالة إنقاذ حياة، و3033 حالة طارئة، و1747 حالة منومة في مستشفيات حكومية، إضافة إلى 10755 حالة للعيادات الخارجية‘‘.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الحالات 162 حالة تم تحويلها من مستشفى حكومي إلى العناية المركزة في مستشفيات خاصة، في حين احتاجت 12 حالة لرعاية طبية تمريضية طويلة الأجل تم تحويلها من المستشفيات الحكومية إلى مستشفى القطاع الخاص التي تخدم هذه الفئة من المرضى.

كما استقبلت مستشفيات الشرقية خلال شهر ونصف 8 حالات لمواطنين من خارج المملكة لاستكمال العلاج، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول، من بينها 4 حالات إلى مجمع الدمام الطبي، وحالتين إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وحالة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وحالة أخرى لمستشفى القطيف المركزي.

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