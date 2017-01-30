 «الأرصاد»: توقعات بتكوّن سُحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات بتكوّن سُحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية

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«الأرصاد»: توقعات بتكوّن سُحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار وجود السحب على مناطق الرياض والشرقية تشمل الأجزاء الجنوبية منها ومرتفعات (عسير- الباحة – جازان – نجران – مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها، ويتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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