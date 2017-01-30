 مصادر: الصحة تقر رسوماً جديدة مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: الصحة تقر رسوماً جديدة مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية

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مصادر: الصحة تقر رسوماً جديدة مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة، أقرت فرض رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية الصادرة من القطاع الصحي الخاص والمتمثلة في بلاغ الولادة، وبلاغ الوفاة، والتقارير الطبية، والإجازات المرضية، إضافة إلى بدل الفاقد لتلك الوثائق.

وحددت الوزارة، رسوما بقيمة 100 ريال مقابل خدمة المصادقة على بلاغ الولادة، والوفاة، والتقارير الطبية وبقيمة 50 ريالاً عن الإجازات المرضية، وفقاً لـ‘‘عكاظ‘‘.

وأضافت، أن الوزارة أبلغت مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالإجراءات الجديدة، وطلبت منها عدم إرسال المراجعين إلى الإدارة، على أن يتم إرسال الوثائق من المؤسسات المصدرة لها بشكل يومي من الأحد إلى الخميس في وقت محدد.

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أئمة المسجد الحرام

أئمة المسجد الحرام

١ تعليق

  1. ‏⁦‪أجل على كذا الصحة
    ‏تبي تحدد من النسل
    ‏.
    ‏المولود بـ 100 ريال
    ‏والميت هديته 50 ريال
    ‏والمفروض فيه غرامة على الإنجاب
    ‏قدرها 1000 ريال ،

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