مدير جامعة حائل: «ميدالية تينت» تتويج لنجاح المملكة في مكافحة الإرهاب

تواصل- سعود الرفاع:

أكد الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، مدير جامعة حائل، أن تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميدالية ‘‘جورج تينت‘‘ التي تمنحها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباري المميز في مجال مكافحة الإرهاب، هو دليل الأهمية العالمية للمملكة العربية السعودية في المجال الأمني والسياسي.

وأضاف البراهيم، أن النجاحات الأمنية والفكرية لبلادنا في مكافحة الإرهاب هي نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله- وعلى ضوء توجيهات قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي أثارت إعجاب وإشادة مختلف دول العالم، نظراً لموقف المملكة الثابت من الإرهاب، الذي لا يمت لديننا الإسلامي بصلة، بالتزامن مع الجهود الكبيرة المبذولة في محاربة التطرف وإصلاح فكر معتنقيه.

وأوضح، أن بلادنا من أوائل الدول التي عانت الإرهاب، لكنها نجحت في محاربته بكل عزيمة وإصرار على صعيد الدولة والمجتمع، وتلك دلالة الرفض القاطع لهذا الفكر الضال الذي يمقته الدين والعقل والأخلاق الإنسانية السوية، سائلا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا قادتها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.