 لجسم مثالي.. 6 عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن | صحيفة تواصل الالكترونية

لجسم مثالي.. 6 عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن

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لجسم مثالي.. 6 عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن

تواصل- وكالات:

نصح خبراء على ممارسة بعض العادات البسيطة، في الصباح، للمساعدة على فقدان ما يصل إلى 10 كجم فى شهر واحد، وتتضمن هذه العادات الآتى:

الاستحمام بماء بارد:

قد يكون ذلك غير مريح بالنسبة لك، لكن الحمامات الباردة تخفض حرارة الجسم وتجعل الجسم يستخدم الخلايا الدهنية للمساعدة فى إنقاص الوزن.

شرب الشاى الأخضر: 

من الممكن استبدال القهوة بالشاى الأخضر فى الصباح، فأنه يساعد على فقدان الوزن بشكل سريع ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعزز عملية التمثيل الغذائى.

الحرص على تناول وجبة الإفطار:

من الضرورى أن تكون وجبة الإفطار تحتوى على عناصر مغذية ولا يجب الانغماس فى تناول كميات كبيرة من الطعام.

ممارسة التمرينات الرياضية:

يجب ممارسة الرياضة كل صباح وجعلها ‘‘روتينا‘‘ لابد منه، إذا كنت تريد إنقاص الوزن وجعل الصحة أفضل.

تناول كميات كبيرة من البروتين فى وجبة الإفطار: 

يجب أن تشتمل الأطباق على كميات كبيرة من البروتين مثل البيض والفاصوليا، لأن البروتين يحارب الدهون ويحسن قوة العضلات.

كن نشطا:

من خلال ممارسة بعض الرياضات كالمشى أو صعود السلم بدلا من المصعد، فحاول أن تكون أكثر نشاطا مما تكون عليه فى الصباح.

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