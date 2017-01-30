 بلدية ظهران الجنوب تعالج أزمة «الإبل السائبة» بعرضها في مزاد علني | صحيفة تواصل الالكترونية

بلدية ظهران الجنوب تعالج أزمة «الإبل السائبة» بعرضها في مزاد علني

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بلدية ظهران الجنوب تعالج أزمة «الإبل السائبة» بعرضها في مزاد علني

تواصل- عسير:

أعلنت بلدية ظهران الجنوب، أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الإبل السائبة المنتشرة بطرق المحافظة، على أن يكون عرضها للبيع في مزاد علني هي آخر الحلول المتخذة من جانبها.

وقال رئيس البلدية سعيد آل دلهام: ‘‘إن البلدية ستقوم بتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة خلال الفترة المقبلة، سواءً بتوجيه إنذارات أو توقيع عقوبات عليهم وانتهاءً بعرض تلك الإبل للبيع في مزاد علني‘‘ بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

بدورهم أبدى عدد من المواطنين تعجبهم من تأخر تطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة، كونها تشكل خطراً على الطرق السريعة، مطالبين بإغلاق أحواشها الموجودة وسط الأحياء وتوقيع عقوبات على أصحابها.

وعبّر المواطنون عن استيائهم من ازدياد ظاهرة التفاخر بالإبل وتحولها لمشكلة تؤرق السكان، حيث امتد ضررها إلى دخولها مباني الدوائر الحكومية، كما حدث في مستشفى ظهران الجنوب بشكل يخل بالذوق العام.

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