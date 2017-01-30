«المرور»: تسجيل المخالفات باسم قائد المركبة المُفوض

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة جديدة عبر بوابة ‘‘أبشر‘‘ تتيح إضافة مستخدم فعلي للمركبة، بحيث ترد المخالفات والتعاميم على سجله مباشرة وليس على سجل مالك المركبة.

وأوضح حساب إدارة المرور على ‘‘تويتر‘‘ أن هذه الخدمة جاءت رداً على عدد من الشكاوى الواردة حول ارتكاب أشخاص مخالفات تضاف لسجلات غيرهم.

وأضاف، أنه بإمكان مالك السيارة تحديد شخص مخول بقيادة المركبة داخل المملكة، على أن يكون المسؤول الحقيقي عنها، في حال ارتكب قضايا جنائية أو مخالفات أو حوادث مرورية لا علاقة للمالك بها.

وأشار المرور، إلى أنه من منطلق الحرص على خصوصية وموثوقية الإجراءات، فإن إتمام عملية التسجيل تتطلب إرسال طلب إلكتروني للشخص المراد تسجيله على المركبة، ثم انتظار موافقته.

وأشار إلى أن شروط الاستفادة من الخدمة، تتمثل في أن يكون مالك المركبة والمستفيد يملكان حساباً نشطاً على بوابة ‘‘أبشر‘‘ وأن تتوفر رخصة القيادة لدى المستفيد، وألا يكون ثمة ملاحظات على سجل المالك والمركبة والمستفيد.