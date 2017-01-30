«ولي العهد» يبحث مع «غوتيريس» آخر التطورات بشأن السلام في المنطقة

تواصل- واس:

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- حفظه الله- خلال استقباله الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

وأكد ولي العهد، استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس، انطونيو غوتيريس بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم.

وعبر جوتيريس، عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، مشيداً بمواقف المملكة مع الأمم المتحدة ومساندتها لها في جهودها نحو تحقيق السلم العالمي، إلى جانب مساعداتها الإنسانية التي تقدمها للاجئين في العالم.