الصمعاني: المحاكم التجارية والعمالية تعززان الاستثمار في المملكة

تواصل – واس:

استقبل معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه بديوان الوزارة أمس، السفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، حيث جرى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بينهما، ونوه الوزير خلال الاستقبال بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين،

وأكد الوزير، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– على توطيد العلاقات المميزة مع الصين في مختلف المجالات.

وتطرق الصمعاني، إلى أنواع المحاكم في المملكة واختصاصاتها لاسيما القضاء التجاري والعمالي، مؤكداً أثرهما في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار والاقتصاد في المملكة.

وقال ‘‘إن وزارة العدل، تسعى من خلال تبادل اللقاءات والتباحث مع العديد من الدول إلى مد جسور التعاون الدولي مع المؤسسات العدلية واستطلاع أفضل الممارسات الدولية في المجال الإجرائي والإداري والتقني، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، وكذلك التعريف بقضاء المملكة المرتكز على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم‘‘.

من جانبه، أبدى السفير الصيني لدى المملكة اهتماماً بالغاً باستمرار اللقاءات، لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في دعم أوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً في الجوانب العدلية.