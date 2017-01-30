جدة.. سجن وجلد امرأتين وسائق شكلوا عصابة لممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال

تواصل – جدة:

قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن وجلد امرأتين وسائق خاص من جنسية آسيوية، لتورطهم في تشكيل عصابة لممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال.

وأوضحت مصادر، أن الأحكام الصادرة شملت السجن لمدة عام ضد إحدى المتهمتين وجلدها 400 جلدة، والحكم على الأخرى بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة، كما تضمنت الحكم بسجن السائق شهرين وجلده 39 جلدة لقيامه بإيصال السيدتين لمواقع السهرات الماجنة بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وبيّنت المصادر، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصبت كميناً للإيقاع بالعصابة عقب ورود بلاغ بشأن أفعالها، لافتةً إلى أنها تواصلت مع المسؤولة عن تنسيق السهرات الليلية لاستقدام سيدتين لممارسة الرذيلة معهما بمقابل مادي.

ونوهت إلى أن المسؤولة، اتفقت معهم على إحضار امرأتين من طرفها مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما، وكذلك 200 ريال لسائق خاص يقوم بإحضارهما إلى الموقع، ومن ثم تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشبكة وإحالتهم إلى المحكمة لإصدار ما راهت مناسباً في حقهم.