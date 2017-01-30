قيادي بحرس المخلوع «صالح»: الحوثيون أهانوا الشعب اليمني (فيديو)

تواصل – فهد بن حافظ:

حمَّل عيسى العذري، أحد منسوبي الحرس الجمهوري باليمن سابقًا والمقرب من المخلوع علي عبدالله صالح، كامل المسؤولية القانونية لمليشيا الحوثي في صنعاء، على حياته وحياة عائلته، إذ قامت ميليشيا الحوثي ليلة أمس بملاحقته وكان برفقة زوجته وطفله حال هروبهم إلى محافظة إب التي تبعد عن صنعاء 180 كيلو متر.

وظهر العذري، ليلة أمس في مقطع مصور يندد بممارسات الحوثي بعد أن فُرِضَ عليه الرحيل من مسكنه في صنعاء ليخرج وعائلته من منزلهم باتجاه محافظة إب، وفوجئ بسيارة أمنية وأخرى خاصة من مسلحي ميليشيا الحوثي تلاحقه، والتي حالت دون خروجه من صنعاء بإتجاه محافظته “إب”.

وتساءل العذري، عن مسببات هذا الإجرام والملاحقة من قبل ميليشيا الحوثي، وعن حجم الإهانات المتنوعة التي يعيشها الشعب اليمني منذ الانقلاب قبل عامين، مطالباً الجميع بمساعدته للإفلات من العصابة الحوثية.