بالفيديو.. سيناتور أمريكي شهير: «ترامب» كاذب وموهوم

تواصل – ترجمة:

رأى السيناتور الأمريكي الشهير بيرني ساندرز، أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تُسبّب ضرراً هائلا للولايات المتحدة بجميع أنحاء العالم لكونها تعتمد على مُعاداة المسلمين والتي تمثّلت في سياسات الهجرة التي تتبعها إدارته.

وقال ساندرز، الذي نافس هيلاري كلينتون على قيادة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الماضية: إنّ “ترامب” يعاني من الوهم والكذب المرضي، واصفاً إياهُ بـ”الصغير جدا”، مُدللاً على ذلك بإدعائه أن نحو 3 ملايين صوتوا بشكل غير قانوني في تلك الانتخابات، منبّهاً إلى أنه لا أحد يصدق هذه المزاعم.

وأعلن ساندرز، في حوار أجرتهُ معه شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، رفضه للإجراءت التي اتخذها ترامب تجاه اللاجئين، مؤكداً أن آلية الفحص الحالية قوية جداً جداً، مُنبّهاً إلى أن المشكلة تكمُن في العنصرية التي تتبعها إدارته التي سيترتّب عليها تُقسيم الشعب الأمريكي.