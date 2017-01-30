كاتب اقتصادي يبدي تخوفه من الاستمرار في بيع أسهم «أرامكو» مستقبلاً

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أبدى الكاتب الاقتصادي فهد القاسم، خلال مداخلته في برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أمس، تخوّفه من زيادة الـ5% المُقرّر طرحها من أسهم شركة “أرامكو” مستقبلاً.

وقال القاسم: “أعتقد أن المعطيات كانت ستكون مختلفة إذا كانت مداخيل المملكة غير النفط عالية جداً بينما نحن نعتمد على البترول كمصدر أساسي لإيرادات الدولة”، مضيفاً : “الموضوع يذكرني بالوزة التي تبيض ذهباً فيأتي من يذبحها ليبحث عن باقي البيض داخلها”.

وتابع قائلاً: “نعتقد أن القرار يحتاج لمزيد من التأني والفحص والدراسة للوصول إلى قرار أكثر رشداً بخصوص أرامكو”، مشيراً إلى أن الدولة تحدد النسبة التي تستقطعها من أرامكو لتكون إيرادات للدولة أي أن المبلغ الذي يخصص كإيراد للدولة يأتي من أرامكو بقرار حكومي وبالتالي قد يكون هذا يتعارض مع المستثمرين من جهة”.

وختم القاسم تصريحاته قائلاً: “أكثر ما أخشاه أن نأتي بعد عشر سنوات ونفاجىء بأن أرامكو تمتلك الحكومة منها فقط 30% أو 40% أو 50% بمعنى أنها تكون مثل الخزينة التي إذا احتجنا المزيد من الكاش طرحنا 5% ثانية وثالثة ورابعة”.