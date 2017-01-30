تورم أصابع القدم.. الأسباب وطرق العلاج

تواصل – وكالات:

يشكو الكثير من كبار السن وأحيانا الشباب من تورم في أصابع الأرجل واحمرار يظهر فجأة، وكذلك عند تناول أدوية لا يتقبلها الجسم في أحيان أخرى، ولكن تشخيص وعلاج الحالة يرجع إلى الطبيب المختص للكشف عن السبب قبل منح الدواء المناسب.

وقال استشارى الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور يوسف نصار، “إن تورم الأصابع له أسباب كثيرة جدا ومنها، أسباب جلدية مثل الأكزيما والحساسية، أو الأملاح الزائدة فى الجسم، أو وجود دوالي في الساقين والتي تسبب تورم واحمرار فى الأصابع”.

وأشار نصار إلى أن المريض في هذة الحالة ننصحه بالعرض على أخصائي الجلدية أو الباطنة بعد عمل تحاليل صورة دم، وسرعة ترسيب، وتحليل حامض بوليك بالدم، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وأضاف أن المريض فى هذه الحالة نصف له مضاد للحساسية موضعي مثل “ف ل” جيل للدهان مرتين على مكان الاحمرار، وننصح المريض بعدم تناول الشطة، والفلفل الحار، أو التوابل، مع شرب المياه كثيرا، لمحاولة تخفيف الأملاح الموجودة فى الدم.

كما أوضح، أن ظهور التورم واحمرار الأصابع يتعرض لها البعض بسب البرد الشديد الذى يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وعدم وصول الدم إلى الجلد وحدوث جفاف له، موضحا أن الدم يقوم بدور نقل المواد الغذائية للجلد، وعليها فإنه مع ضعف وصول الغذاء يتعرض للجفاف، وتبدأ الخلايا فى إفراز مادة الهيستامين مما يجعل الشخص يشعر بالهرش، وعلاجها الوحيد بالأقراص.