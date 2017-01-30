أحد مشايخ «صلاح الدين» العراقية لـ«تواصل»: ميليشيات الحشد و«داعش» هجَّرا ٤٠٠ عائلة سُنية

تواصل ـ قاسم المذحجي:

قال عماد الحسان أحد مشايخ شمر في محافظة صلاح الدين العراقية لـ”تواصل”: إنَّ تنظيم داعش الإرهابي وميليشيات الحشد الشعبي ارتكبوا جرائم، وانتهاكات، وتهجيراً للسكان، وحرقاً للمنازل بالمحافظة، مُحمِّلاً حكومة حيدر العبادي والميليشيات المسؤولية الكاملة لما يحدث في قرى شمر جنوب شرق تكريت بمركز محافظة صلاح الدين.

واستنكر الحسان صمت العالم تجاه الظلم الواقع على أبناء العراق، والجرائم التي ترتكب ضدهم من قبل الحكومة والميليشيات وداعش”، مؤكداً أنَّ ما يحدث في المحافظة هو اتفاق بين “داعش” و”ميليشيات طائفية تابعة للحشد”؛ لتهجير أهالي صلاح الدين السُّنَّة قسراً من تلك القرى.

وكشف عن تهجير أكثر من ٤٠٠ عائلة سُنية من قبيلة شمر من “حويجة ابن حسان”، وقرى تابعة لها على يد “الميليشيات الطائفية”، بالتعاون مع “تنظيم داعش”، مشيراً إلى أنَّ الميليشيات قامت بتفجير منازل هؤلاء المهجرين بعدما سرقت ممتلكاتها.

كما أكَّد: أنَّ جهات تابعة “لميليشيات الحشد الشعبي” تقف وراء إدخال “عناصر داعش” لمناطق صلاح الدين، من خلال إرغام الأهالي بالخروج من مناطقهم، وسحب القوات التابعة للحكومة من المنطقة.