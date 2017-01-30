 غداً.. الرئيس التركي يزور الرياض ضمن جولته الخليجية | صحيفة تواصل الالكترونية

غداً.. الرئيس التركي يزور الرياض ضمن جولته الخليجية

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غداً.. الرئيس التركي يزور الرياض ضمن جولته الخليجية

تواصل – الرياض:

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين المملكة، في زيارة رسمية ضمن جولته الخليجية الحالية التي بدأها اليوم بزيارة مملكة البحرين.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية فإن أردوغان سيختتم جولته الخليجية في قطر، ومن المقرر أن يبحث خلال هذه الجولة تعزيز العلاقات وبحث التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يُنتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

 

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١ تعليق

  1. مرحبا الف
    نتمنى التعاون مع دوله تركيا في جميع الصناعات
    ولاستفاده منها وحلال الكوادر التركيه بديل لبعض العماله الغير مستفاد منها

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