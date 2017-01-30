 «مدني الرياض» ينصح بتوخي الحذر وتجنب استخدام الجوال أثناء البرق | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الرياض» ينصح بتوخي الحذر وتجنب استخدام الجوال أثناء البرق

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«مدني الرياض» ينصح بتوخي الحذر وتجنب استخدام الجوال أثناء البرق

تواصل – الرياض:

ناشدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

وأهاب المتحدث الرسمي لمدني الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد الحمادي أن إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات عن الحالات الجوية، متمنياً للجميع السلامة.

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