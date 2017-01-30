 «الزراعة» تنفي رفع الدعم عن الدقيق والخبز | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزراعة» تنفي رفع الدعم عن الدقيق والخبز

0
«الزراعة» تنفي رفع الدعم عن الدقيق والخبز

تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بأنه لا صحة لما روجته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن رفع الدعم عن الدقيق والخبز.

وأكد المصدر أن شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير وأن معدلات السحب اليومية لحصص العملاء تسير وفق معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد، وأهاب المصدر بالمواطنين الحرص في الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة.

شاهد ايضا

بالصور.. «التجارة» تسجل مخالفات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

بالصور.. «التجارة» تسجل مخالفات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

«مدني الرياض» ينصح بتوخي الحذر وتجنب استخدام الجوال أثناء البرق

«مدني الرياض» ينصح بتوخي الحذر وتجنب استخدام الجوال أثناء البرق

بموافقة خادم الحرمين.. المملكة تستضيف مقر منظمة مراقبة السلامة الجوية

بموافقة خادم الحرمين.. المملكة تستضيف مقر منظمة مراقبة السلامة الجوية

«جزائية الرياض» تنظر دعوى ضد «مواطن» شارك في علاج جرحى «داعش»

«جزائية الرياض» تنظر دعوى ضد «مواطن» شارك في علاج جرحى «داعش»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>