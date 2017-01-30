بموافقة خادم الحرمين.. المملكة تستضيف مقر منظمة مراقبة السلامة الجوية

تواصل – واس:

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور موافقته الكريمة على مقترح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية واستضافة المملكة لها.

وقال الحمدان: “إن هذه الموافقة السامية تأتي امتداداً للدعم الكبير التي توليه القيادة – أيدها الله – لأمن وسلامة الطيران محلياً، وإقليمياً، ودولياً، مبيناً أن المنظمة ستهدف بعد إنشائها إلى تقديم الدعم للدول الإقليمية للمساهمة في تطوير أنظمتها، وتدريب كوادرها البشرية لتواكب التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران المدني حول العالم، حيث تتطلب تأهيلاً عالياً لضمان تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة وفق أفضل الممارسات الدولية”.

وأكَّد: أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خير دليل وبرهان على حرص ودعم المملكة الكبيرين لصناعة النقل الجوي، وجميع أنشطتها الإقليمية والدولية.