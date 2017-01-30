أطباء ألمان: اعوجاج قدم الأطفال للداخل يختفي مع الوقت

تواصل – وكالات:

أكَّدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال، أن اعوجاج القدم للداخل عند الأطفال حالة لا تستدعي القلق أو الذهاب للطبيب؛ باعتبار أنها تختفي مع الوقت باستثناء حالات معينة.

وذكرت الرابطة أن اعوجاج القدم للداخل لدى الأطفال من الحالات الشائعة التي عادةً ما تختفي مع نمو الطفل، إلا أنها قد تحتاج لاستشارة طبيب عند شعور الطفل بألم أو تضرُّر من المشي، أو تعثُّر متكرر أثناء المشي، أو استمرار اعوجاج القدم للداخل لما بعد الـ 9 سنوات.

وتظهر مشكلة اعوجاج القدم للداخل لدى الرضع أيضاً، لكنها غالباً تنتهي بشكل سريع، ويكون سببها في كثير من الأحيان التواء عظم الساق للداخل ثم تختفي مع الوقت، لافتةً إلى أن قدم الطفل في هذه الحالة تكون متجهة للداخل جهة الرجل الأخرى أثناء المشي بدلاً من الاتجاه للأمام.

وتتسبَّب عظم الفخذ الملتوية للداخل في المشي بشكل لافت للأنظار في معظم الحالات، وهنا يفضل جلوس الطفل على قدمين مثنيتين للخارج، ولا يتم اللجوء للإجراءات الجراحية التصحيحية إلا في بعض الحالات الاستثنائية.