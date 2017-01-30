بخاخة الأنف للبالغين خطر على الجنين

تواصل – وكالات:

حذَّر طبيب الأطفال الألماني، كريستوف شيفر، من كثرة استخدام بخاخة الأنف المخصصة للبالغين أثناء فترة الحمل لعلاج الزكام، أو انسداد الأنف في حالات الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح شيفر أن هذه البخاخات تعتبر من الأنواع شديدة الفعالية، والتي ينبغي التعامل معها بحرص شديد؛ نظراً لأنها قد تؤثر على الجنين. وأشار الطبيب الألماني إلى أن الخطر يكمن أيضاً في تعود النساء الحوامل على هذا النوع من الدواء؛ لكثرة إصابتهن بالزكام أثناء فترة الحمل بسبب ضعف جهاز المناعة.

ونصح شيفر باستخدام بخاخات الأنف المخصصة للرضع، والتي تحتوي على جرعات كافية لعلاج الزكام، كما أن استنشاق البخار يعتبر من البدائل التي يمكن البدء بها لعلاج الزكام، حيث يعمل على إزالة انسداد الأنف.