لخسارة وزنك.. تجنب هذه المشروبات الخمسة

تواصل – وكالات:

عرضت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية قائمة بالمشروبات التي ينبغي تجنبها عندما ترغب في خسارة الوزن، وجاءت القائمة كالآتي:

المشروبات الغازية منزوعة السكر

ربما تبدو هذه المشروبات كخيار أفضل صحياً عندما تتطلع لتقليل السعرات الحرارية التي تتناولها، لكن تناول هذه المشروبات من شأنه أن يضرك أكثر مما ينفعك.

بحسب العلماء، المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل: كوكاكولا، وسبرايت الخالية من السكر؛ من شأنها أن تزيد من الجوع والرغبة في تناول الطعام.

وكشفت النتائج التي نشرتها الدورية العالمية للسمنة أنه بينما كان يجب أن يخسر من يتناولون هذا النوع من المشروبات البديلة الوزن بعد تجنبهم للمشروبات السكرية، فقد عوضوا هذا الفارق في السعرات خلال وجبة الغذاء.

العصائر

تحتوي العصائر – وخاصة عصائر الفاكهة – على نسب كبيرة من السكر، وبحسب موقع Women’s Health، تحتوي كأس واحدة من عصير العنب على ما يعادل 9 ملاعق من السكر، بينما تحتوي كأس من عصير البرتقال على 6 ملاعق، وكأس من عصير التفاح على 7 ملاعق.

وقال ديفيد لودويج، الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد في تصريح لـ Women’s Health: ‘‘إن شرب العصائر يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعندما تنخفض النسبة من جديد، تجد أنك ترغب في تناول المزيد من السكريات والكربوهيدرات، تحتوي عصائر الفاكهة أيضاً على القليل من الألياف؛ لذا يعد من الأفضل تناول الفاكهة في صورتها الطبيعية بدلاً من عصرها‘‘.

القهوة

لا يمكنك العمل بدون كوب من الموكا في الصباح؟ ربما تصبح أقل ميلاً للذهاب لمحل القهوة في مدينتك عندما تعرف بأن الموكا، المصنوعة من الحليب المقشود تحتوي على 220 سعراً حرارياً، وعندما يتعلق الأمر بالقهوة، فكلما قلت الكمية التي تتناولها كان أفضل.

إذا كنت تحاول خسارة الوزن، التزم بتناول القهوة السوداء مع قليل من الحليب ومن دون سكر، كما عليك أن تعرف أن إضافة طبقة الكريم والشيكولاتة لكوب القهوة هي طريقة مؤكدة لإفساد حميتك الغذائية.

الحليب خالي الدسم

بحسب Women’s Health، يمكن أن يؤدي الحليب منزوع الدسم إلى زيادة في الوزن بمرور الوقت، وفي هذا يقول الدكتور لودويج: ‘‘أظهرت البحوث القائمة على الملاحظة باستمرار أن من يستهلكون الألبان الخالية من الدهون، أو 1% منها، يميلون إلى اكتساب الوزن أكثر مع مرور الوقت من أولئك الذين يستهلكون الحليب الطبيعي‘‘.

من الأفضل أيضاً تجنب بدائل الحليب، التي يمكن أن تحتوي على نسب أكبر من السكر، وعندما يتعلق الأمر بالألبان، اختر الحليب كامل الدسم الغني بالكالسيوم، أو كبديل له، يمكن تناول حليب الجوز، والذي يحتوي على سعر وسكر أقل.

الشاي المثلج

تماماً مثل عصير الفاكهة، الشاي المثلج الذي يتم بيعه في المتاجر يحتوي على السكر. وتحتوي زجاجة من الشاي المثلج المحلاة تقريباً 116 سعرة حرارية، بحسب تقرير نشره موقع WebMB؛ لذلك من الأفضل أن تصنع الشاي المثلج بنفسك، دون أن تضيف السكر.

المرطبات

إذا كنت تعد المرطبات في المنزل كالمليك شيك، والكوكتيل، والعصائر الكثيفة. كن حذراً، فبينما تبدو طريقة جيدة لتناول الفاكهة، إلا أن تناول كميات كبيرة منها في المرة الواحدة ليست الطريقة الأفضل، بحسب Women’s Health، وبدلاً من ذلك، اختر المكونات بعناية من خلال وضع حبة واحدة من الفاكهة، مع مكونات أخرى مثل الأفوكادو والزبادي اليوناني.