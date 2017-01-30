 «الداخلية» تكشف عن مركبتها الذكية لضبط المخالفين تلقائيا (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الداخلية» تكشف عن مركبتها الذكية لضبط المخالفين تلقائيا (فيديو)

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تواصل- عبدالرحمن الخالد:

كشفت وزارة الداخلية، عن مركبتها الذكية الجديدة التي تساعد رجال الأمن في كشف المطلوبين وإيقافهم دون سؤالهم عن الهويات، وتصل تكلفتها إلى مليون ريال.

وقال العقيد الدكتور عبدالعزيز النويصر ‘‘إن الدورية الذكية، تعمل على قطر 50 متراً على جميع الاتجاهات، وتكشف أي سيارة مطلوبة قريبة من الدورية، ويتم رصدها تلقائياً، وتعطي بلاغا لقائد المركبة الأمنية تلقائيا‘‘.

وأضاف النويصر، إذا كانت السيارة عليها رصد أمني يصل إلى رجل الدورية إشعار باستيقاف المركبة، مبيناً أن المركبات الأمنية الذكية تعتمد على ماسح ضوئي للوحات السيارات، بإشعار آلي يساعد على إيقاف السيارات المعمم عنها بيسر وسهولة.

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