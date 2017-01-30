مواطن يسافر إلى الإمارات لإطلاق سراح نجل مكفولته (فيديو)

تواصل – الرياض:

أدخل مواطن، من حائل، الفرحة على عامل هندي وزوجته؛ بمساعدة ابنهما، الذي سُجن في دولة الإمارات على خلفية مشاجرة في مقر الشركة التي يعمل بها في أبوظبي، منذ نحو شهرين ثمَّ انقطعت أخباره.

وتأثرت الأم من سجن ابنها وانقطاع أخباره، وطلبت من مكفولها ‘‘عيادة خضير الرمالي‘‘ المساعدة في إخراج ابنها من السجن والبحث عنه، والذي بدوره هرول إلى الإمارات ونجح في إخراجه الابن من محبسه، بحسب “العربية نت”.

وقال الرمالي: ذهبت أنا وابن عمي إلى أبوظبي للبحث عن الابن المسجون وليس لدينا أي معلومات عن مكان سجنه، وعند وصولنا ذهبنا إلى مركز شرطة المصفح للسؤال عن القضية والبحث عن علي، فلم نجد معلومات عنه، تابعنا البحث عنه في سجن يبعد عن أبوظبي 30 كلم ولم نجده هناك، وبعد السؤال علمنا أنه مسجون في السجن الاحتياطي.

وأضاف: ذهبنا إلى هناك ووجدنا الابن في السجن؛ إثر مشاجرة مع زميل له باكستاني في مقر شركة مقاولات، وبعد اتباع الطرق الرسمية، تابعنا طريقنا إلى الشركة لنسجل تنازل العامل الباكستاني، لكن لم نجده هناك بسبب إجازة حصل عليها، وبعد الاتصال به حصلنا على تنازله، إلا أن الإجراءات القانونية في أبوظبي تلزم بحضور الطرف الآخر.

وأشار الرمالي إلى أنه عاد مرة أخرى إلى الجهة الأمنية، وأخبرهم بما حدث، فما كان منهم إلا أن تجاوبوا معه بإخراج علي من السجن بكفالة جوازه وانتظار صاحب الحق، حتى يعود مرة أخرى لتسجيل التنازل رسمياً.