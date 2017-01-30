«الزكاة» تنسق مع «المحاسبين» لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

تواصل – الرياض:

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في تعريف مكاتب المحاسبين في المملكة، بإجراءات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع الانتقائية قبل تطبيقها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في الرياض عقدت بمشاركة 100 ممثل عن مكاتب المحاسبين، وبحضور طارق السدحان مدير الهيئة، تم خلالها الإجابة عن استفسارات المحاسبين حول تطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.

وفي السياق ذاته، كلفت الجهات المختصة الهيئة أخيراً، بإدارة الضرائب التي تقرر تطبيقها خلال السنوات المقبلة، وهي ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية، بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

من جانبها، استعدت الهيئة لذلك من خلال إحداث إدارة خاصة بالضرائب غير المباشرة، تكون مهمتها وضع الترتيبات اللازمة؛ لتطبيق تلك الضرائب حين إقرارها بصورتها النهائية.

وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، خلال شهر ديسمبر من عام 2015، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية على السلع في جميع دول المجلس.