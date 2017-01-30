خلال شهرين.. باكستان تحبط تهريب 10 كيلو جرامات «هيروين» للمملكة

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كشف تلفزيون ‘‘آري نيوز‘‘ الباكستاني، عن أن قوات أمن مطار ‘‘علامة إقبال‘‘ الدولي في لاهور أحبطت، أمس السبت، محاولة تهريب كمية من الهيروين، بحوزة أحد الباكستانيين تُقدر قيمتها بـ25 مليون روبية إلى السعودية.

وأشار التلفزيون إلى أن المتهم كان في طريقه للصعود على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، ناوياً التوجه إلى جدة عبر الدوحة، وكان يُخفي كبسولات في قشور البرتقال؛ مما أثار الشبهات حوله، وبالفعل جرى توقيفه واكتُشفت حيازته للهيروين.

وذكرت صحيفة ‘‘باكستان توداي‘‘ أن كمية الهيروين التي عُثر عليها بحوزته قُدرت بما لا يقل عن كيلوجرامين، وأظهرت صور بثها تلفزيون ‘‘جيو‘‘ الباكستاني الهيروين وهو مخبأ في البرتقال: وقد قُدرت الكمية بنحو 2.3 كيلوجرام.

وأوضح تلفزيون ‘‘آري نيوز‘‘ على موقعه الإلكتروني، أنه في يناير الماضي ضُبط أحد الركاب في مطار بنظير بوتو بإسلام أباد خلال محاولته تهريب 1.7 كيلوجرام من الهيروين للمملكة، وفي حادثة منفصلة، ضُبط شخص آخر في 2 يناير الماضي خلال محاولته تهريب نحو 7 كيلوجرامات من المخدرات لجدة.