جازان.. ضبط 61 إفريقياً بحوزتهم قات وعرق مُسكر

تواصل – الرياض:

أطاحت شرطة منطقة جازان – ممثلة في شرطة محافظتي الريث وبيش – وقوة أمن الطرق، بعدد من المخالفين بحوزتهم كميات من القات المحظور والعرق المسكر، كما ضبطت مركبة مطلوبة عبر 3 عمليات منفصلة.

وقد نفذ مركز شرطة محافظة الريث في العملية الأولى حملة أمنية، شملت كافة المواقع المشبوهة، والجبلية الوعرة، والأودية، ضبطت خلالها 61 مخالفاً من الجنسية الإفريقية، و121 حُزمة من القات المحظور، ومركبة مطلوبة لشرطة منطقة عسير، وأخرى ناقلة لعدد من المخالفين.

وفي العملية الثانية، تمكَّن رجال الأمن بشرطة محافظة بيش، من ضبط 13 ‘‘جركل‘‘ سعة 25 لتراً مليئة بمادة العرق المسكر مخبأة بين أشجار ومحاصيل الموز.

أما العملية الثالثة، فقد كشف فيها رجال الأمن شمال محافظة بيش، حيلة ماكرة وأسلوباً إجراميّاً حديثاً قام به وافد آسيوي لتهريب 248 حُزمة من القات المحظور؛ بإخفائها داخل صناديق للمواد الغذائية بالمركبة التي يستقلها من نوع دين، فيما تمَّت إحالة جميع المخالفين والمضبوطات لجهات الاختصاص.