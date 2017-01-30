خلال عام.. طوارئ «سعود الطبية» تُسعف ربع مليون حالة

تواصل – خالد العبدالله:

قدمت مستشفيات مدينة الملك سعود الطبية خدماتها الإسعافية لأكثر من 259 ألف حالة طارئة، وذلك خلال العام المنقضي، وأشارت المدينة إلى أن تلك المستشفيات شملت طوارئ المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال.

وأوضحت المدينة، أن أكثر من 145 ألف حالة طارئة تم إسعافها في طوارئ المستشفى العام، في حين استقبلت طوارئ الأطفال نحو 85010 حالات، بينما شهد مستشفى النساء والولادة استقبال قرابة 30 ألف حالة.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية على كفاءة وجهوزية أقسام الطوارئ في استقبال مختلف الحالات، سواء كانت من عوامل تقلبات الطقس، أو جراء الحوادث المرورية أو حوادث السقوط في المنازل وغير ذلك، بوجود فريق طبي مؤهل ومدرب بالتعامل مع كافة الحالات، وفق أعلى معايير العناية الطبية.