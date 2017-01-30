 شرطة الرياض تُطيح بوافدين مصرييْن يبيعان شرائح اتصال مُخالفة | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تُطيح بوافدين مصرييْن يبيعان شرائح اتصال مُخالفة

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شرطة الرياض تُطيح بوافدين مصرييْن يبيعان شرائح اتصال مُخالفة

تواصل ـ خالد العبدلله:

أطاحت قوّة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، بوافدين من الجنسية المصرية في العقد الرابع داخل شقتهما بحوزتهما 18500 شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة بالمملكة، و50 جهازاً لفحص الشرائح، و50 جهاز هاتف محمول تستخدم للاستعلام عن الرصيد وسحبه و6 أجهزة لقراءة البصمة ومكينة شحن رصيد و5 أختام لمؤسسات، و4 دفاتر شيكات وجهاز كمبيوتر محمول، و5 جوازات سفر مصرية و23900 ريال، ومكينة لعد النقود.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة: إنّ معلومات توفّرت للقوة بقيام مجموعة من الوافدين ببيع شرائح اتصال مخالفة وشحنها بهويات مزورة وبيع بطاقات شحن دولية ليتم تحليل المعلومات وتتبعها، مما أسفر عن ضبط الوافدين في كمين محكم، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة لإكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

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