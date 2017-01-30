فرنسا تدرب «النسور» على إسقاط «الطائرات الموجهة»

تواصل – وكالات:

في مسعى جديد لمواجهة تهديد الطائرات الموجهة من دون طيار، تسعى فرنسا لتدريب النسور على اصطياد وإسقاط تلك الطائرات، إذ أكدت مصادر عسكرية فرنسية أن تلك الوسيلة أفضل من استخدام سلاح تقليدي، خاصة في أماكن التجمعات والحشود الكبيرة.

وتخضع النسور للتدريب في قاعدة جوية جنوب غربي فرنسا لمواجهة خطر غير تقليدي، يتمثل بالطائرات الصغيرة الموجهة عن بعد، والمعروفة باسم “درون”.

وقال أحد مدربي الطيور في الجيش الفرنسي، ويدعى جيرالد ماشوكو: “بعد تجربة أنواع وأحجام متعددة من النسور اخترنا نوعاً يُدعى النسر الملكي”. وأضاف: “بدأنا بتدريب نسور في عمر 3 أسابيع، فعندما فقست بدأنا بإعطائها الطعام داخل درون حتى ظنت أن الدرون هو فريسة ودربناها على اصطيادها”.

ويتعامل النسر مع الدرون على أنها فريسة، يستخدم غريزته لاستباق حركة الطائرة ويلتقطها بمخالبه، ثم يضعها على الأرض في مكان خالٍ من أي شخص، بينما أوضح كوماندان كريستوف في الجيش الفرنسي: “هدفنا تدريب النسر على التقاط الدرون وإبعادها عن أماكن التجمعات خاصة في أوقات المناسبات كما ندرب النسر على حماية قواعدنا العسكرية كتلك التي تمت مهاجمتها في الخارج”.