أبرزها زعم أمريكي أنه مواطن.. 3.8 مليون حالة انتحال شخصية بالمملكة

تواصل – الرياض:

اكتشف القائمون على نظام البصمة في مركز المعلومات الوطني، 3.8 ملايين محاولة انتحال شخصية منذ بداية النظام، فيما لم يُحدّد تاريخ ضبط أول عملية انتحال.

وقال القائمون على النظام: إنّ أبرز أمثلة الانتحال التي واجهتهم أن متسللاً يمنيا حاول الدخول أكثر من 14 مرّة عن طريق الحدود، وحاول آخر بجنسية أمريكية انتحال شخصية مواطن سعودي، وعند تبصيمه في المطار تبيّن انتحاله للشخصية، وأنه كان مقيماً سابقاً بالمملكة، كما أُلقي القبض على مواطن حاول إيهام الجهات الأمنية بالحد الجنوبي أنه مُتسلّل يمني ويرغب بالعودة إلى بلاده هربا من الملاحقة الجنائية التي عليه – وفقاً لـ”الوطن”-.

وكشف القائمون على النظام 47 مليون بصمة لمواطنين ومقيمين وزوار ومتسللين ومرحلين وحجاج، جمعت عبر قاعدة البيانات للبصمات المدنية لدى الأحوال المدنية للمواطنين، ومن المقيمين عبر الجوازات، كما تمّ أخذ 38 ألف بصمة من مسرح الجريمة وبصمات جنائية أخرى من المجرمين المعروفين بعد القبض عليهم.