 «تعليم الرياض» توجه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» توجه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي

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«تعليم الرياض» توجه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي
الدكتور عبدالله بن محمد المانع

تواصل – بدر العبدالرحمن:

شدّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، على أنّ أساس عمل المعلمين والمعلمات في مدارسهم، ولا يكونون خارجها إلا بقرار، وفق التعاميم المنظمة لذلك.

ووجه المانع، إدارات الأقسام ومديري المكاتب التعليمية بالمنطقة بضرورة الرفع ببيانات كل من يعمل من معلمين ومعلمات، وليس لهم قرارات إشرافية تخص نطاق عملهم، تشمل: الاسم، وبيانات التواصل، وسبب التكليف، وحالته، ومدة العمل، وخطاب التكليف (إن وجد)، قبل 19/ 5/ 1438 هـ.

وذكر المانع أنّ بيانات الأسماء المرفوعة تشمل من كان مقيّداً على ملاك مدرسة، أو إدارة، أو قسم، أو مكتب، بالإضافة إلى بيانات أسماء من هم على ملاك الإدارات والأقسام، وغير موجودين في العمل لديهم.

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