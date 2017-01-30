70 دولة بإمكان مواطني المملكة السفر إليها دون تأشيرة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أصبح بإمكان مواطني المملكة السفر إلى 70 دولة حول العالم بدون تأشيرة دخول، بعدما تعززت قوة جواز السفر المحلي بحسب تصنيف اتحاد النقل الجوي العالمي (IATA) بعدما ارتقى مرتبتين في التصنيف العام الماضي، من المرتبة 71 العام 2015.

والآن، لا تشكل التأشيرة عائقاً للسفر أمام المواطنين المسافرين إلى أكثر من 70 دولة، إذ يمكنهم حيازتها بمجرد وصولهم إلى مطاراتها، فيما لا تشترط دول أخرى الحصول عليها.

وشهد العام الماضي، إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول إلى دول عدة، أبرزها ألبانيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، إضافة إلى فرنسا، وبيلاروسيا، بحسب موقع المديرية العامة للجوازات.

وفي المقابل، تحظر المملكة على مواطنيها السفر إلى بعض الدول حفاظا على سلامتهم، وتضمنت قائمة الحظر ست دول، هي: إيران، والعراق، واليمن، وسورية، وتايلاند، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعرّف على الدول المسموح دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إليها هنا