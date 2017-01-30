 الأحساء.. إنشاء مركز لعلاج الأورام بـ70 مليون ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحساء.. إنشاء مركز لعلاج الأورام بـ70 مليون ريال

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الأحساء.. إنشاء مركز لعلاج الأورام بـ70 مليون ريال

تواصل – الأحساء:

وقّعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عقد إنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء بتمويل من عبداللطيف الجبر بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

ويتضمّن الاتفاق إنشاء المركز بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لتقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في محافظة الأحساء بطاقة استيعاب 30 سريراً، منها 20 سريراً مخصصة للبالغين و10 للأطفال.

ويضم المركز وحدة للعناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، وجهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يومي، ويوفر المركز علاج الأورام وفق أرقى الخدمات الطبية دون تكبد المرضى في الأحساء عناء السفر خارج المحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة لتفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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