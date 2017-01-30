 مكة.. مدينة الملك عبدالله الطبية تُصلح «صمام مترالي» لمريضة بدون جراحة | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. مدينة الملك عبدالله الطبية تُصلح «صمام مترالي» لمريضة بدون جراحة

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مكة.. مدينة الملك عبدالله الطبية تُصلح «صمام مترالي» لمريضة بدون جراحة

تواصل- واس:

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بفضل الله، من إجراء عملية لإصلاح الصمام المترالي لمريضة، بالمشبك عن طريق القسطرة القلبية بدون جراحة.

وبينت وزارة الصحة، أن المريضة 70 عاماً كانت تعاني من قصور شديد بعضلة القلب وارتجاع شديد للصمام المترالي، وتم عمل التحاليل اللازمة والأشعة عن طريق المريء، ونظراً لخطورة الحالة عند إجراء عملية جراحة قلب مفتوح قرر الفريق الطبي عمل إصلاح للصمام المترالي بالمشبك عبر تقنية القسطرة القلبية.

واستغرقت العملية نحو ساعتين في غرفة قسطرة متخصصة “هجينية” وعلى درجة عالية من التقنية، إذ تسمح هذه الغرفة بعمل عمليات القسطرة القلبية بالإضافة إلى جراحات القلب المفتوح في نفس الوقت إذا دعت الحاجة.

وتعد عمليات إصلاح الصمام الميترالي عن طريق المشبك من العمليات الحديثة والقليلة نسبياً على مستوى العالم، حيث يتم زرع مشبك أو أكثر على الصمام المترالي من خلال القسطرة مما يؤدي إلى علاج الارتجاع الشديد للصمام، ويتم استخدام الوريد الفخذي بفتحة لا تتجاوز الخمسة ملليمترات لإدخال القسطرة ومن ثم الوصول للقلب وتثبيت المشبك على الصمام.

وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة فائدة هذه العملية على المريض من حيث تقليل دخولهم للمستشفى وزيادة راحتهم والتقليل من أعراض قصور القلب.

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