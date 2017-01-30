«مؤسسة الحبوب» توضح حقيقة تغيير أسعار الدقيق ورفع الدعم

تواصل – الرياض:

نفى المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة للحبوب صالح السحيباني، حدوث أي تغير في أسعار منتجات المؤسسة من الدقيق وغيره، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تكون عبر مرسوم واضح للعموم – وفقاً لـ”الرياض”-.

وكان مستشار وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين قد ذكر عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: أن الوزارة تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظامًا للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى٥١٠ جرامات للريال الواحد.

يذكر أن المؤسسة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري العمل الفعلي لشركات المطاحن وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام.