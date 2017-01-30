أمريكا.. ولادة طفلة بأحشاء خارج جسدها

تواصل – وكالات:

اضطر أطباء في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، لإجراء جراحة عاجلة لطفلة حديثة الولادة إنقاذا لحياتها، بعد ان وُلدت بجزء كبير من أحشائها خارج جسدها.

وكانت الطفلة إليوت سارجنت، التي وُلدت في سبتمبر الماضي، وببلغ وزنها حوالي 3 كجم، تعاني من انشقاق البطن الخلقي، ما أدى إلى خروج معدتها وأمعاءها وقناتي فالوب والمبيضين من جسدها الصغير، وتم تشخيص إصابتها عندما كانت داخل الرحم.

ويقول الأطباء ‘‘إن الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، يولدون بأعضاء خارج أجسادهم، بعد أن فشلت بالتطور بشكل صحيح داخل الرحم‘‘ ولجأ الأطباء، إلى تغطية هذه الأعضاء بأكياس من البلاستيك، لتعود إلى مكانها بشكل طبيعي.

ولا يعرف بعد السبب الذي أدى إلى إصابة الطفلة بهذه الحالة النادرة، والتي أدت إلى وضع والدتها تحت المراقبة بشكل منتظم طوال فترة الحمل.