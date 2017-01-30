السجن والجلد لـ 7 متهمين شاركوا في حفلة ماجنة بالمدينة

تواصل ـ المدينة المنورة:

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، على سبعة أشخاص متهمين بالاجتماع على مفسدة بحضور حفل ماجن، احتوى على مخالفات شرعية، وهم يرتدون ملابس فاضحة في استراحة بحضور 100 شاب فضلا عن تعاطيهم المخدرات والمسكرات.

كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تمكنت من مداهمة إستراحة بها شباب تتفاوت أعمارهم ما بين 15-35 عاما يحيون سهرة ماجنة، وهرب بعضهم من فوق السور وضبط آخرون ضمنهم وافد، ووجهت لهم تهمة الاجتماع على مفسدة وتعاطي الحشيش والحبوب المحظورة، وأشارت مصادر إلى أن المتهمين، قالوا «إنها حفلة عيد ميلاد وتوديع العزوبية لأحد الحاضرين» بحسب ‘‘مكة‘‘.

الأحكام الصادرة

المتهم الأول

– السجن شهر نظرا لصغر سنه وعدم وجود سوابق

– 80 جلدة حد المسكر

– 50 جلدة لقاء اجتماعه على مفسدة والتستر على مصدر المخدرات

– منعه من السفر عامين

المتهمان الثاني والثالث

– 50 جلدة لاجتماعهما على مفسدة

المتهم الرابع

– 130 جلدة لحيازته العرق المسكر واجتماعه على مفسدة

المتهم الخامس

– 80 جلدة لتعاطيه حبوب الأمفيتامين المحظورة واجتماعه على مفسدة

– منعه من السفر عامين

المتهم السادس

– 90 جلدة لشرب المسكر والاجتماع على مفسدة

المتهم السابع الوافد

– 50 جلدة لاجتماعه على مفسدة وترحيله لبلاده