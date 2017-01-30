لظلم وليّها.. نقل ولاية تزويج عشرينية بجدة للمحكمة

تواصل – جدة:

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكماً بنقل ولاية تزويج فتاة عشرينية من عمها إلى قاضي المحكمة، بعد تقدمها بدعوى تشكو فيها من رفض عمها الذي يحمل صك ولاية عليها بعد وفاة والدها تزويجها دون سبب مقنع.

وقال مصدر مطلع، ‘‘إن محكمة الأحوال الشخصية تلقت قضية مواطنة عشرينية، تدعي بأن عمها الذي أصبح وليًّا عليها بحكم صادر من المحكمة الشرعية بعد وفاة والدها يمنعها من الزواج، ويرفض أي خاطب يتقدم لها، دون وجود سبب مقنع، وأن رجلاً يكبرها سناً تقدم لها، وأنها أرادت الزواج منه لكن عمها رفض، وأن ما يقوم به من باب العضل، وهو ما جعلها تتجه للقضاء للمطالبة بإسقاط ولايته عنها حتى تتمكن من الزواج.

وأضاف المصدر، أن “ناظر القضية سأل عم الفتاة عن أسباب رفضه للعريس المتقدم لبنت أخيه فادعى أنه يكبرها سناً، وأن عمره 65 عاماً، وأنه طلب من أخيه الذي يسكن في مدينة الرياض السؤال عن العريس المتقدم للتأكد من أخلاقة، فعلموا أنه متزوج من 3 نساء غير اللاتي طلقهن”، وفقاً لـ‘‘الوطن‘‘.

وأوضح، أن محامية موكلة الفتاة، تقدمت في الجلسة التالية بأربعة شهود، أكدوا أمام المحكمة أن الرجل الذي تقدم للفتاة ذو أخلاق حسنة وسمعة طيبة، ويعتمد عليها في كافة الأمور.