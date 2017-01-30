 بدون سبب.. حريق غامض يلتهم سيارة وواجهة بنك (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

بدون سبب.. حريق غامض يلتهم سيارة وواجهة بنك (فيديو)

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تواصل- وكالات:

شهدت مدينة سوتشو بمقاطعة أنهوي شرقي الصين، حادثة غربية، حيث اندلع حريق في سيارة متوقفة أمام أحد بنوك المدينة الجمعة الماضية، مما تسبب في احتراق السيارة بالكامل بالإضافة إلى واجهة البنك المجاور لها، وذلك في غضون دقائق.

وأظهرت كاميرا مراقبة رجلا يخرج من البنك ويفتح سيارته ليتفاجأ بخروج دخان أسود منها، ووفقا للفيديو الذي بثته وكالة أنباء ‘‘CGTN‘‘ الناطقة بالإنجليزية، فإن الرجل شوهد، وهو يبحث عن سبب الحريق في الداخل ويسحب أشياء خارج السيارة، لكن الحريق ازداد بشكل مكثف، مما دفعه للتراجع والابتعاد والاتصال برجال الإطفاء، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحريق.

 

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