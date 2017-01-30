 «الخطوط السعودية»: رحلاتنا لأوروبا لم تشهد أي تغيير في الوجبات المقدمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخطوط السعودية»: رحلاتنا لأوروبا لم تشهد أي تغيير في الوجبات المقدمة

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«الخطوط السعودية»: رحلاتنا لأوروبا لم تشهد أي تغيير في الوجبات المقدمة

تواصل – الرياض:

نفى مدير عام الخطوط الجوية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أي تغيير من قبل الشركة في ما يخص الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية، فرانكفورت، وميونخ، ولندن، ومانشستر، ومدريد، وباريس، وجنيف، وميلانو.

وأضاف الجاسر، الوجبات المقدمة على متن رحلات الخطوط السعودية، تعد ميزة تنافسية نحافظ عليها، ونحرص أن تمزج وجباتنا بين الذوق المحلي والمعايير الدولية، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.

وأكد، أن الوجبات على رحلات الخطوط السعودية إلى الوجهات الأوروبية، من أفضل الوجبات التي تقدمها شركات الطيران على هذه الوجهات، ولم تشهد أي تغيير أخيرا.

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