«العدل» تدعو 4 آلاف متقدم لوظائفها للمقابلة الشخصية

تواصل – الرياض:

دعت وزارة العدل، 4472 متسابقاً ممن اجتازوا الاختبار التحريري، إجراء المقابلات الشخصية اعتباراً من يوم الأحد 15 جمادى الأولى القادم.

وطرحت الوزارة، وظائف على المرتبة السادسة، كاتب ضبط، وباحث شرعي مساعد، وباحث قانوني مساعد، ومأمور تنفيذ، ومحاسب مساعد، ومقدر أملاك مساعد، وفني دعم مساعد في محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية والجزائية والتجارية، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وطلبت من المتقدمين الدخول على موقعها الإلكتروني والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، اعتباراً من 4 جمادى الأولى، لمعرفة تاريخ ووقت ومقر المقابلة ورقم اللجنة، وعلى المقبولين مراجعة فروعها في المناطق المتقدم لوظائفها قبل موعد المقابلة بيوم واحد على الأقل لاستكمال الملف.