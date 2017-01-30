إيران تقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن ١١ مدينة أحوازية

تواصل – قاسم المذحجي:

قطعت السلطات الإيرانية منذ مساء أول أمس الجمعة، المياه والتيار الكهربائي والاتصالات عن ١١ مدينة أحوازية، دون إنذار سابق.

وأعلنت “لجنة إدارة الأزمات” في الأحواز في بيان لها أمس السبت، عن إغلاق جميع المدارس والدوائر الحكومية بالمدن الأحوازية، موضحة أنّ العواصف الترابية وراء انقطاع جميع الخدمات عن المدن.

وذكرت مصادر حكومية إيرانية، أنّ “ارتفاع نسبة الغبار في أجواء المدن الأحوازية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل شبكة المياه والاتصالات”، فيما نفت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم الأحواز هذه المزاعم، مشيرة إلى أن أجواء المدن صافية منذ ثلاثة أيام.

ونقلت مصادر محلية عن مصدر مسؤول في وزارة المياه والكهرباء بالأحواز قوله: إنّ “التيار الكهربائي انقطع بسبب اتصال شبكة الكهرباء بالمدن العراقية يوم أمس وسيستمر الانقطاع إلى يوم الأربعاء”.

وقالت مصادر أحوازية، إنّ “سكّان المدن الأحوازية يقفون في طوابير طويلة لشراء المياه الصالحة للشرب، بعدما انقطعت المياه عن الشبكة منذ أول أمس”، مؤكدة أنّ دائرة المياه والصرف الصحي “آبفا” في إقليم الأحواز ترفض الفحص عن الأسباب التي أدت الى انقطاع المياه عن الشبكة. هذا وشهدت المدن الأحوازية للمرة الثانية خلال أسبوعين انقطاع في الخدمات في ظل العواصف الترابية التي تجتاح الإقليم منذ عدة أسابيع.