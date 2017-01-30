ثغرة خطيرة في «سناب شات».. احذرها

تواصل – وكالات:

تمكن المهندس الفلسطيني أحمد بطو، المختص بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، من اكتشاف ثغرة في تطبيق التراسل المصور سناب شات ‘‘SnapChat‘‘ تهدد خصوصية المستخدمين.

وأوضح بطو، الخبير الأمني لدى شركة ‘‘ميجا نت‘‘ للاتصالات، أن الثغرة تتيح إضافة أي شخص بدون موافقة الطرف الثاني، والاطلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه، بحسب ‘‘روسيا اليوم‘‘.

وأضاف، أن الثغرة خطيرة جدا، وتتيح للقراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات، التي وصفها بالمجنونة، في الفترة الأخيرة لتطبيق سناب شات بدون فحص عميق من الناحية الأمنية.

وأشار بطو، إلى أن سعي ‘‘سناب شات‘‘ لمنع تطبيق ‘‘إنستجرام‘‘ من التفوق عليه بعد التحديثات الأخيرة، يشكل خطورة كبيرة على ‘‘سناب شات‘‘ ويجعل القراصنة يستهدف قائمة مستخدميه الذين تسربت معلوماتهم، في وقت سابق، أو الأسماء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.